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Demet Özdemir'den ayrılık açıklamasına jet yanıt!

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 16:31

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrıldığı iddia edildi. Özdemir, ayrılık iddialarına yanıt verdi.


Oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un attıkları her adım yakından takip ediliyor. Bir internet sitesi, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrıldığını öne sürdü.
 
"BİZİM BUNDAN HABERİMİZ YOK"
 
Özdemir, ayrılık haberine jet hızıyla yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" şeklinde konuştu.
 
 
Özdemir ve Koç'un hayranları bu açıklamayla rahat bir nefes aldı. Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç’la evliliğe yeşil ışık yakmıştı.
 
"BUNLAR KISMET İŞİ"
 
Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.

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