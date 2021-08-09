Demet Özdemir'den ayrılık açıklamasına jet yanıt!

Özdemir ve Koç'un hayranları bu açıklamayla rahat bir nefes aldı. Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç’la evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

"BUNLAR KISMET İŞİ"

Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.