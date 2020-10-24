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Demet Özdemir aşk iddialarına noktayı koydu! 'Erkek arkadaşım...'
Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın yeni ürün tanıtımında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili planlarından bahseden Özdemir, aşk hayatıyla ilgili iddialara da noktayı koydu.
Reklam yüzü olduğu markanın yeni ürün tanıtımında muhabirlerle sohbet eden Demet Özdemir, kendisi kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.