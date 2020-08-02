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Demet'e tatil yaradı!

02 Ağustos 2020 Pazar - 9:39 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 9:39

Oyuncu Demet Özdemir, Alaçatı Roop’ta görüntülendi.


Ünlü oyuncu, “Bu zorlu süreçten sonra her şey iyiye gittiği için mutluyum. Uzun zamandır yaz projeleri olduğundan tatile zaman ayıramıyordum. Bu sene arkadaşlarımla ve ailemle ayrı ayrı güzel tatiller yaptım” diye konuştu. 
 
Deniz Boy/Hürriyet
 

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