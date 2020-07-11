Demet Akbağ Ata Demirer’i tıraş etti

Demet Akbağ, ‘Eyvah Eyvah’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmlerindeki rol arkadaşı Ata Demirer’in doğum gününde sürpriz yapıp Bozcaada’ya gitmişti. Demet Akbağ dün teknede Ata Demirer’i tıraş etti.

Demet Akbağ'ın, kendisine sakal tıraşı yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Ata Demirer'in videosu yüz binlerce beğeni aldı.