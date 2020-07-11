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Demet Akbağ Ata Demirer’i tıraş etti

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 9:59

Demet Akbağ, ‘Eyvah Eyvah’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmlerindeki rol arkadaşı Ata Demirer’in doğum gününde sürpriz yapıp Bozcaada’ya gitmişti. Demet Akbağ dün teknede Ata Demirer’i tıraş etti.


Ata Demirer, yakın dostu usta oyuncu Demet Akbağ ile birlikte Bozcaada'da tatil yapıyor. Bir çok filmde birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ı Bozcaada'ki evinde ve teknesinde misafir eden Ata Demirer, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.
 
Demet Akbağ'ın, kendisine sakal tıraşı yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Ata Demirer'in videosu yüz binlerce beğeni aldı.
 
Demet Akbağ, 6 Temmuz'da 48 yaşına giren Demirer'e sürpriz yaparak teknesine gitmişti. Demirer karantina sürecini evinde geçirmiş, seyahat yasağının kalkmasının ardından kendisini maviliklerin kollarına atmıştı.
 

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