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Demet Akalın ve Seda Sayan arasında gerginlik! 'Cenaze evine davulla gidilmez'

30 Mayıs 2021 Pazar - 16:46 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 16:53

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemiş ve hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Seda Sayan da Demet Akalın'a Instagram hesabından yanıt verdi. Sayan'ın yanıtına Akalın'dan cevap gecikmedi.


Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Seda Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi. Sayan şu ifadeleri kullandı, “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız bitti.
 
CENAZE EVİNE DAVULLA GİDİLMEZ
 
Seda Sayan'ın bu sözlerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi. Akalın şu ifadeleri kullanarak Sayan’a karşı cevap verdi, “Seni sever sayarız. 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de 'sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine ”
 
 
 
 
 
 

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