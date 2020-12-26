Gazetevatan.com » Magazin » Demet Akalın stüdyoyu ayağa kaldırdı! Tuvaletini bir ünlü kirli bıraktı...
Demet Akalın stüdyoyu ayağa kaldırdı! Tuvaletini bir ünlü kirli bıraktı...
Şarkıcı Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü bir sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyince ortalık karıştı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı, sosyal medyada yine olay oldu.
İddiaya göre geçtiğimiz pazar, İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi.