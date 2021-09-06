Demet Akalın 'Reklam yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi!

Etiler'de kızı Hira Kurt ile birlikte baş başa yemek yerken objektiflere takılan popçu Demet Akalın , giydiği kıyafeti ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Kucağından köpeğini bir an olsun indirmeyen Akalın, "Pazartesi okullar başlıyor malum. Kızımla beraber bir yemeğe çıkmak istedim" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Şarkıcı, Manavgat 'ta çıkan yangında evi yanan bir vatandaşa ev yaptırması üzerine sosyal medyadan yapılan 'reklam yapıyor' eleştirilerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Konuşan istediği kadar konuşabilir, onlar konuştukça yenisi eklenecek yaptıklarıma. Onlar yolunda, ben yolumda devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuyan Fatma Öksüzoğlu bulmak için harekete geçmişti. Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZÜNÜ TUTTU

Bir çocuk annesi Akalın, Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evi paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde evin son halini paylaşan Demet Akalın, gönderisine; "Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" notunu düşmüştü.

Fatma Öksüzoğlu'nun torunu Mehmet Ali Öksüzoğlu, "Ev bitti sayılır. Sadece mutfak dolaplarının gelmesini bekliyoruz. Demet Hanım, evin eşyalarını da alacağını söyledi. Evin girişine 'Demet Akalın Sevgi Evi' diye plaket yaptırıp asacağız. Yaptığı bu iyiliği sürekli hatırlayacağız, hiç unutmayacağız." şeklinde konuşmuştu.

"MİNNETTARIM"

Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu ise “Demet Hanım'ın yaptırdığı evi gördüm, bize yeter. Tavuk kümesi de olsa, Allah bin kere razı olsun. Kafamızı sokacak bir deliğimiz olacak. Ona çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Kaza bela görmesin, ne muradı varsa ersin" ifadelerini kullanmıştı.