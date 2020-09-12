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Demet Akalın: 'Kızımı Allah korudu'

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ucuz atlatılan kazayı duyurdu.

Demet Akalın: 'Kızımı Allah korudu' Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü.
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