Demet Akalın: İndirim yaptım, yüzdesini sormayın

Demet Akalın 3 aylık pandemi sürecinde konserleri iptal olduğu için “Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var” açıklamasını yapmış, eleştiri almıştı.

Aylar sonra sahnelere dönen pop yıldızı yeni bir ücret ayarlamasına gitti. Önceki akşam Ataşehir ’deki Muamma Kulüp’te konser verdi.

Habercilerin “İndirim yaptığınız söyleniyor, doğru mu?” sözlerine şu cevabı verdi:

Hem de bayağı bir indirim yaptım. Yüzdesini hiç sormayın. Karantina günlerinde beni topa tuttular. Ama gelecekle ilgili çok stresliydim. 2 ayda toparladık.

"Yan evi sınıf yapacağım"

Demet Akalın “Kızınız Hira’nın eğitimi için ne gibi planlar yapıyorsunuz, yurtdışında okumasını ister misiniz?” sorusunu da şöyle cevapladı:

Hiç öyle hayallerim yok. Ama eylülde okullar açılmazsa özel bir hoca ve 3 arkadaşıyla birlikte yan evi sınıf yapacağım. Bizimkisi online eğitime konsantre olamıyor. Çocuklar için endişeliyim. İnşallah bir çözüm bulurlar.