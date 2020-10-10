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Demet Akalın'ın, şarkıcı Halsey'e Türkçe öğretmeyi teklif etmesi olay oldu!
Yüzde 11'lik oranla Türk DNA’sına sahip olduğunu itiraf eden şarkıcı Halsey'in, attığı tweet ve Instagram paylaşımı Türk hayranlarını heyecanlandırmıştı. Demet Akalın’ın ABD’li şarkıcı Halsey’e verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.
Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamış ve Türk takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmıştı.