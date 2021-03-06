Gazetevatan.com » Magazin » Demet Akalın'ın gömleğinin fiyatı şok etti!
Demet Akalın'ın gömleğinin fiyatı şok etti!
Üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini gördüğümüz Demet Akalın'ın, sunuculuğunu yaptığı programda tercih ettiği uzun gömlek olay oldu. Akalın'ın giydiği gömleğin fiyatı duyanları şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alişan'la birlikte Star TV'de sunduğu programıyla her gün hayranlarının karşısına çıkıyor. Akalın'ın programdaki kıyafet tercihleri de sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.