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Demet Akalın'ın boynu tartışma yarattı!

Demet Akalın'ın boynu tartışma yarattı! Şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi.
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