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Demet Akalın ile Esra Balamir'in arası mı açıldı?
Popçu Demet Akalın ile yakın dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkan Esra Balamir ve Demet Akalın'ın sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTTI
Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımını yaptı.
PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTTI
Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımını yaptı.