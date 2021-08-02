Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu ve yardım göndereceğini duyurdu!

Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın ’da video çekerken gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman Müdürlüğü, Antalya Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının sürdüğünü duyururken, Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı. Bunlardan biri de Demet Akalın oldu. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.