Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu Demet Akalın'ın sunuculuğunda geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı. Peki, Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan neden ayrıldı, yeni sunucu kim?

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA’DAN NEDEN AYRILDI?

2. sayfa programına telefonla katılan Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrılma nedenini açıkladı.

Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ın yarışmanın sunuculuğunu bıraktığını duyurdu. Akalın hakkında açıklama yapan Ürek, şarkıcının ekibi çileden çıakrdığını söyledi.

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Akalın, şunları söyledi:

"BEN DAYANAMADIM"

"O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim.

"EN ÇOK FATİH YAKIŞIYORDU"

Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."