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Demet Akalın, Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kime verdi?

01 Ekim 2021 Cuma - 15:25 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:25

Demet Akalın, 770. Bölümünde gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı...


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Demet Akalın Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta en yüksek puan
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