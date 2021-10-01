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- Demet Akalın, Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kime verdi?
Demet Akalın, Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kime verdi?
01 Ekim 2021 Cuma - 15:25 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:25
Demet Akalın, 770. Bölümünde gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı...
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