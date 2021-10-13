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Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?

13 Ekim 2021 Çarşamba - 14:11 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 14:11

Demet Akalın, 778. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!


Demet Akalın, kaynanaların yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
 
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