Demet Akalın, 759. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi. Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?
Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?
16 Eylül 2021 Perşembe - 15:02 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 15:02
Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
- Kredi açıklaması! BDDK duyurdu! Yükseldi
- MSB duyurdu! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Rafet El Roman’dan romantik bir konser!
- Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?
- Yeni ittifak mı kuruluyor! Flaş Cumhur ve Millet İttifakı açıklaması!
- Korkanlar göç ediyor! Simsiyah akıyor, kanser vakaları...