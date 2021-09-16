Demet Akalın en yüksek puanı kime verdi?

Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Demet Akalın, 759. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi. Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?