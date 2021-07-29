29 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 2.24 EURO 10,1170 -0.20
USD 8,4950 -0.63 ALTIN 499,160 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Demet Akalın'dan Tüdanya'ya yardım

29 Temmuz 2021 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 16:39

Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden Tüdanya'ya ilk destek ünlü popçu Demet Akalın'dan geldi.


Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti.
 
Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenildi.
 
Tüdanya'dan Demet Akalın'a Şarkılı Teşekkür!
 
Konu ile ilgili açıklama yapan Onur Akay, "Az önce hem Demet Akalın'la hem de ortak arkadaşımız Zühre Gülşen aracılığı ile Tüdanya ile konuştum. Güzel yürekli Demet Akalın Tüdanya'ya maddi olarak yardım etti ve manevi olarak da onu çok mutlu etti. Tüdanya ise maddi yardımı, Demet'e en güzel bestelerinden birini vererek kabul etti. İnşallah arabesk okumak isteyen yorumcularımız da Tüdanya'nın bestelerinden albümlerini alırlar ve sanatçılarımız ona özel bir gece düzenler." dedi.
 

ETİKETLER

Demet Akalın Tüdanya Tüdanya kim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.