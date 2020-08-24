Demet Akalın'dan okul sorularına yanıt!

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün Akmerkez'deki bir restoranda yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Akalın, Virüs nedeniyle Hira'yı okula gönderecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Pandemi süresince ailesiyle bol bol vakit geçiren Demet Akalın , Hira'nın eğitimi için "Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

Önceki gün, Okan Kurt ve kızları Hira ile Etiler 'de objektiflere yansıyan Akalın'a, kızının okula gidip gitmeyeceği soruldu.

Şarkıcı, bu soruya; "Okula göndermemek olmaz mecburi yani bizim sitede devlet okulu olsa ben devlet okuluna vereceğim" diye yanıt verdi.