Demet Akalın'dan İrem Derici'ye: Neden küstük anlamadım!

Teve2’de, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk'ün yaptığı 'Magazin Masası' programına bugün Demet Akalın’ın İrem Derici hakkında sözleri damga vurdu.

İrem Derici’nin zeytin dalı uzattığı Demet Akalın, 'Teve2 Magazin Masası’nın canlı yayınına bağlandı ve “Zaten neden küstük anlamadım” dedi.

Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler, kimsenin duymadığı, bilmediği özel haberler, gözden kaçan detaylar, Esin Övet’in deneyimi ve Ebru Şancı Öztürk’ün dobra yorumlarıyla 'Magazin Masası'nda konuşuluyor.



Televizyon dünyasının deneyimli ismi Timuçin Güner’in de bazı günlerde yorumcu olarak yer aldığı 'Magazin Masası' hafta içi her gün saat 11.00’de teve2’de.