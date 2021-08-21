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Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' açıklaması! 'İstemiyor'
İş insanı Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen, 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getiren şarkıcı Demet Akalın (49), "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'nın dördüncü sezonunda sunuculuk görevini üstlenen Demet Akalın, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. Ünlü şarkıcı; yeni program heyecanı, estetiğe bakış açısı ve yedi yaşınıki kızı Hira hakkında açıklamalarda bulundu.