Demet Akalın'dan Deniz Seki açıklaması

Muhabirlerin "Nasılsınız Demet Hanım" sorusunu "Hiç iyi değilim" diyerek yanıtlandıran Demet Akalın , elindeki oyuncağı göstererek "Ne kadar verdiğimi bilsen neden iyi olmadığımı anlarsın" diyerek kahkaha attı.Ünlü şarkıcı, "Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah" dedi.

"BARIŞTIK TABİİ Kİ"

Geçtiğimiz hafta yaşanan küslüğün ardından bu hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Akalın'a zeytin dalı uzatan Deniz Seki ile barışıp barışmadığı sorulan popçu, "Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, muhabirlerin "Programınıza gelecek mi peki? sorusuna, "Tabi ki neden gelmesin?" şeklinde cevap vererek aracına bindi.

NE OLMUŞTU?

Genç şarkıcı Çağla, geçtiğimiz hafta 'İbo Show'a katılan Deniz Seki'nin, Ahmet Kaya 'nın 'Nereden Bileceksiniz?' parçasındaki performansına, sosyal medya hesabından "Detone show" yorumunda bulunmuştu.Deniz Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere binmişti. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemiş ve yakın arkadaşına "Senin dostluğun bu kadar mı?" diye sert çıkmıştı.

'DOSTLUK FALAN BUNLARI GEÇİN'

Bu sözlere Demet Akalın'dan canlı yayından cevap gelmişti. Sinirlerine hakim olamayan 48 yaşındaki şarkıcı, eski defterleri açmış ve "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" demişti.Akalın, "Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Tüm bu yaşananların ardından Demet Akalın'ın yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki, "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" notuyla arkadaşına zeytin dalı uzatmıştı.