Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...

Ünlü popçu Demet Akalın, dünya yıldızı olmak istediğini her fırsatta dile getiren ve İngilizce şarkısı Retrograde'i çıkaran Aleyna Tilki hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"HİRA BİLE İZLEMİYOR ONUN DİZİSİNİ"

Magazin gündeminde yer alan habere göre, Bir dönem aralarından su sızmayan ikiliden Demet Akalın, genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor, Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini."

“ŞARKIMI KISKANIYORLAR”

Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü İngilizce şarkısı Retrograde ile ilgili olarak NR1 Türk FM'e şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"Şarkının çıkış tarihini astroloğum verdi ve 26 Şubat’ta çıkardım" diyen Tilki, şunları söyledi: