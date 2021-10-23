23 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Demet Akalın 'Canım ailem' notuyla paylaştı

23 Ekim 2021 Cumartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 11:22

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira ile Avrupa tatiline çıktı.


Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira ile Avrupa tatiline çıktı.
 
Önce Paris’e giden aile daha sonra soluğu Milano’da aldı.
 
Akalın, tatilinden pozlarını “Canım ailem” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
 

ETİKETLER

Demet Akalın Okan Kurt Hira tatil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.