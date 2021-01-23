Demet Akalın 'Ben yapsam içimden geçersiniz' demişti! TDK'ya göre...

Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, kızı Hira’nın Türkçe kitabındaki heceleme örneğine isyan etmişti. MEB’in Türkçe kitabındaki heceleme biçiminin doğru olduğu ortaya çıktı.

Demet Akalın, Instagram 'da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi hesabını etiketleyerek, 'ilköğretim' kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki gösterdi: Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?

TDK: KİTAP DOĞRU

Türk Dil Kurumu’na göre; MEB ’in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK’nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor:

"İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul vb."

"AĞIZ AÇMA SAYISI İLE HECELENİYOR"

Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni müfredata göre kelime ‘il-köğ-re-tim’ şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor."