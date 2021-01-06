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Demet Akalın annesi Şenay Akalın’a araba hediye etti

06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:37 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 14:37

Şarkıcı Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a araba hediye ettiğini böyle duyurdu.


Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a araba hediye ettiğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
 
Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Annem güle güle gez” notunu düştü.
 

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