Demet Akalın ameliyat oldu! Son durumu...

Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, hastane odasından fotoğrafını paylaştı.

Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastane de ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"HERKESİN EVİ VAR VALLA"