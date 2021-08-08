Demet Akalın: Allah bir daha yaşatmasın

Orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha yaşatmasın, devam eden yangınlarda inşallah en kısa sürede söner ve insanlar rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Akalın, yeni otomobilinin direksiyonun başına geçti. Muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini kabul eden Akalın, "Arkadaşlar iki aracımı sattım ve bu yeni arabayı aldım ama araç seçimini Okan yaptı. Konserlere bununla gideriz falan diyerek beni kandırdı ama ben pek sevmedim. Yaz sezonu geçsin değiştireceğim" dedi. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan aracına binen Akalın, alışveriş merkezinden ayrıldı.