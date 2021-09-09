Demet Akalın, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?
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Demet Akalın 754. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?
09 Eylül 2021 Perşembe - 14:08 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 14:08
Demet Akalın, 754. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!
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