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Demet Akalın 10 yıllık çalışanı Hakan Günver'den şikayetçi

15 Temmuz 2021 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 14:35

Şarkıcı Demet Akalın, 10 yıldır konserlerinin teknik işleriyle ilgilenen Hakan Günver’in sosyal medyadan kendisine hakaret edip iftira attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.


Şarkıcı Demet Akalın, 10 yıldır konserlerinin teknik kısmıyla ilgilenen Hakan Günver’in sosyal medyadan kendisine hakaret edip iftira attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hakan Günver’in borç aldığı 50 bin TL'yi ödemediği gibi yaptığı açıklamalarla onurunu ve saygınlığını zedelediğini belirten Demet Akalın, koruma kararı verilmesini talep etti.
 
Ünlü şarkıcının avukatları şu açıklamayı yaptı:
 
“Demet Akalın hakkında ‘ekibin parasında gözü olan bir zihniyet’ diyerek gerçek dışı hakaretlerde ve iftiralarda bulunmuştur. Mesajları çirkin bir şekilde çarpıtan Hakan Günver’in bu eylemi nedeniyle Demet Akalın’ın şöhretine ağır saldırılar gerçekleşirmiştir. Bu nedenle Günver’den şikayetçiyiz."

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