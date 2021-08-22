Delta varyantıyla ilgili ezber bozan açıklama! Semptomlar değişti

Koronavirüs salgını dünyada etkisini devam ettiriyor. Yeni mutasyonlara karşı uyarılar arda geliyor. İngiliz bilim insanlarından Delta varyantı ile ilgili ezber bozan flaş bir açıklama geldi. Semptomları incelendi, belirti listesi güncellendi. Yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Yapılan son araştırmalarda, 'aşıların Delta varyantına karşı ne kadar etkili olup olmadığı da netlik kazandı.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.

Son dönemde virüs Delta varyantı ile gündemde. Zira DSÖ'nün 'endişe verici' olarak tanımladığı varyant dünyanın dört bir yanındaki vaka artışlarının ana sebebi olarak gösteriliyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Delta'yı mercek altına alan İngiliz bilim insanları belirti listesini güncelledi.

Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, sık görülen semptomlar yaş gruplarında farklılık gösteriyor.

Gençler ve çocuklarda Delta çoğunlukla yüksek ateş belirtisi gösterirken, 70 yaşın üzerindeki insanlar, hasta olduklarında genellikle nefes darlığı yaşıyorlar.

Aynı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin en yaygın semptomları olarak tat veya koku kaybı ve boğaz ağrısı gösteriliyor.

HANGİ AŞI DELTA'DAN NE KADAR KORUYOR?

Koronavirüsün ilk kez Hindistan 'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters 'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.