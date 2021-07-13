Delta varyantı nedir? Delta varyantı görülen iller hangileri? Bakan Koca açıkladı!

Delta varyantı Türkiye'de yayılıyor. Türkiye'de de delta varyantı 3 kat arttı. Sağlık Bakanı son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyleyerek delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini dikkat çekti. Ayrıca daha önce tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi. Peki, Delta varyantı nedir? Delta varyantı görülen iller hangileri? İşte delta varyantı görülen iller...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve mutasyonları yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de görülen Delta varyantı ve delta varyantının yeniden mutasyona uğrayan şekli delta plus ile ilgili tedirgin eden rakamlar geldi. Sağlık Bakanı son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyleyerek delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini dikkat çekti. Bakan Koca, ayrıca daha önce tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmediğini söyledi. Pek çok kişi de Delta varyantı görülen illeri merak ediyor. Peki, Delta varyantı nedir? Delta varyantı görülen iller hangileri? İşte delta varyantı görülen iller...

DELTA TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'den de beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 ilde genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi.

Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Koca, artışların Diyarbakır , Şırnak, Adıyaman gibi daha çok aşılama oranının düşük olduğu illerde görüldüğünü belirtti.

Salgınla mücedelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı.

"Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyen Koca, şunları söyledi: Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ile dördüncü dalgayı önlemek mümkün.

DELTA MUTASYONU NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Kovid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi. Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti. "Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı yaygınlaşmaya devam ederken aşı üreticilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Tüm dünya Delta varyantının yankılarını konuşurken Delta varyantı şimdi de 'Delta plus' olarak yeniden mutasyona uğradı ve yeni bir endişeye yol açtı. Bilim dünyası uyarılarına devam ederken, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bildirildi. Sinovac aşısında ise Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği açıklandı.

Koronavirüsün pençesindeki dünya yeni bir mutasyon ile tanıştı. Adres yine 'virüsün yeni merkezi' olarak da anılan Hindistan.

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus" varyantının 22 kişide tespit edildiği bildirildi.