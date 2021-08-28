Delta varyantı kapana 52 bin lira ödeyecekler!

İngiliz bilim insanları son dönemde gündemden düşmeyen Delta varyantı ile ilgili hayli ilginç bir deneye imza atmaya hazırlanıyor. Sağlıklı gönüllülere Delta bulaştırıp inceleyecek olan ekip katılımcılara 4 bin 500 sterlin yani yaklaşık 52 bin TL ödeme yapacak. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'ün 'endişe verici' olarak tanımladığı Delta. İlk olarak Hindistan 'da ortaya çıkan Delta'nın daha bulaşıcı olduğu kanıtlanmış durumda. Bilim dünyası ise Delta'ya çözüm bulabilmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda yüzler çalışma yürütülürken bir tanesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Zira söz konusu çalışma dünya üzerinde milyonların kaçtığı Delta'ya yakalanmanız için gönüllü olmanızı istiyor. Delta'ya karşı yeni aşılar ve tedaviler geliştirmek amacıyla kasıtlı olarak katılımcıları virüse maruz bırakacak olan ekip, gönüllülere 4 bin 500 sterlin yani yaklaşık 52 bin lira ödeyecek. Imperial College London ve Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan deneyler Mart ayında Londra 'da başlamıştı.

Bu kapsamda 40 sağlıklı genç gönüllü orijinal koronavirüs türüne maruz bırakılmıştı. Ekip şimdi aynı çalışmayı Delta ile yapmak istiyor. 'Meydan okuma denemeleri' olarak adlandırılan bu yöntem kapsamında sağlıklı insanlara kasıtlı olarak virüs bulaştırılıyor ve ardından aşının virüsü temizleyip temizleyemeyeceği test ediliyor.

Bu tip çalışmalar daha önce sıtma, tifo ve grip gibi birçok hastalıkla yapılmıştı. Ancak şu anda dünya çapında yürütülen 23 klinik koronavirüs aşısı denemesinin hiçbiri tartışmalı çalışma yöntemini kullanmadı. Bu nedenle İngiltere 'de yapılan araştırmanın sonuçlarının Delta'yı daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği belirtiliyor. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), geçtiğimiz günlerde Delta'nın 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğunu belirlemişti. Bilim insanları bunun semptomlarının ilk görüldüğü zamanda ortaya çıktığını ve zaman içinde düşüşe geçtiğini duyurmuştu.

Söz konusu çalışmaya göre, Delta olan kişideki viral yük dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar iniyor. 10 gün sonra ise diğer varyantlarda görülen seviyeye geriliyor. (Hürriyet)