Koronavirüs varyantları ile ilgili endişeler sürüyor. Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündem Delta Varyantı... Delta virüsü belirtileri pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantının aşılara etkisi tartışılıyor. Bilim insanlarının Delta varyantı ile ilgili yaptığı araştırmanın sonucu virüsün bu türü ile ilgili bilinmeyenlere ışık tutuyor. Delta varyantının gizemini çözen bilim insanları bir hayli şaşkınlık ve endişeye neden olan sonuçlara ulaştı. Bilim insanları Delta varyantına 'çift mutasyon' adını veriyor. Peki, Delta varyantı belirtileri ne? Delta varyantına hangi aşı daha etkili? Boğaz ve baş ağrısı Delta varyantı belirtisi mi? İşte detaylar...

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana virüs pek çok değişikliğe uğradı. İngiliz, Afrika ve Hindistan varyantlarının ardından bilim insanlarının çift mutasyonlu tanımı yaptığı Delta varyantı tüm dünyada paniğe neden oluyor. Endişeler artarken pek çok kişi de Delta varyantı ile ilgili bilim dünyasından gelen haberleri takip ediyor. Peki, Delta varyantı belirtileri ne? Delta varyantına hangi aşı daha etkili? Boğaz ve baş ağrısı Delta varyantı belirtisi mi? İşte detaylar...

DELTA VARYANTININ GİZEMİ! HIZLA YAYILIYOR!

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, araştırma kapsamında 63 Delta hastası ve 62 Kovid-19 hastası incelendi. Delta'nın hızlı yayılmasının nedeninin vücutta kendisini daha hızlı kopyalaması olduğu belirlendi.

Aynı habere göre, Delta ile efekte olanlardaki kopya sayısının orijinal koronavirüse yakalananlara oranla 1000 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca varyantın orijinal virüsten 2 ila 3 kat daha hızlı yayıldığı da tespit edildi.

Bilim insanları bu çalışma ile Delta'nın bir gizeminin daha çözüldüğünün altını çizdi. Uzmanlar bu sayede varyant ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ ÖNCEKİLERDEN FARKLI!

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çiziyor.

Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.

DELTA TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'den de beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 26 ilde genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirmişti.

DELTA VARYANTI DAHA MI BULAŞICI?

Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NE?

Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.

DELTA VARYANTINDA HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?