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Delta uyarısı: Nisan vaka sayılarını görebiliriz

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 15:31 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 15:31

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüsün Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına dikkati çekerek, "Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." dedi.


Enfeksiyon Hastalıkları ve  Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Arman, birçok ülke ile birlikte  Türkiye'de de 36 ilde tespit edilen Delta varyantı ve tekrar artış eğilimine  geçen Kovid-19 vaka sayılarının, salgında yeni bir dalganın yaşanması konusunda  yaratabileceği risklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Aşılama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde Delta  varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati çeken Arman, "Dünyada 95'den  fazla ülkede görüldüğü bilinen ve yayılımı önlenemeyen, yeniden sınır kapama ve  kapanmalara yol açan Delta varyantının ülkemizde de etkisini göstermeye  başladığını görüyoruz. Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka  artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur."  ifadesini  kullandı.
 
Türkiye'nin toplumsal bağışıklığın sağlanması için gerekli olan yüzde  70-80 aşılama oranına henüz erişemediğine, toplumda yaz mevsimi ve normalleşmenin  etkisiyle maske, mesafe tedbirlerine yeteri kadar uyulmadığına işaret eden Arman,  tüm bu etmenlerin vaka artışlarına zemin hazırladığını vurguladı.
 
Delta bulaşıcılığıyla yeni varyantların oluşumuna da zemin  hazırlıyor
Prof. Dr. Dilek Arman, Delta'nın Alfa (İngiltere) varyantına göre  yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunun saptandığına dikkati çekerek, "Bu yaygınlığın  hastalık etkisinin yanı sıra önemli bir sonucu da yeni varyantların oluşumu için  zemin hazırlaması. Enfeksiyon yayıldıkça çok kısa süre içerisinde yeni  varyantlardan söz eder hale geliyoruz." dedi.
 
Arman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Delta varyantının ölüm oranlarını arttırdığına dair gözlemler söz  konusu fakat bunu bilimsel sonuçlarla ifade etmek henüz mümkün değil. Buna karşın  İskoçya'da haziran ayında yayınlanan çalışma sonuçlarına göre, Delta, altta yatan  hastalığı olanlarda daha belirgin olmak üzere, hastaneye yatış oranlarını 2 kat  arttırıyor. Beta ve Gama varyantlarında bulunan mutasyonları taşıyan  Delta Plus  varyantı, henüz Delta kadar yaygın saptanmış değilse de bu gidişin sonu, aşıların  tümüyle etkisiz kalabileceği, ölüm oranlarının çok ciddi şekilde artacağı yeni  varyantların gelişimi olabilir."
 
"Hastaneye yatışlar özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu"
DSÖ'nün Alfa, Beta, Gama, ve Delta varyantlarının yanı sıra  "ilgilenilen" varyantlar grubunda Eta, Lota, Kappa ve Lambda'yı takip ettiğini  aynı zamanda 12 varyantın da izlenimini sürdürdüğünü anlatan Arman, hem BioNTech  hem de Sinovac aşılarının iki dozunun genel olarak varyantlar üzerinde  etkinliğini sürdürdüğünü, ağır hastalık ve ölüm riskini önlediğinin saptandığını  anımsattı.
 
Ağustos 2020'de Peru'da saptanan ve ülkedeki vakaların yüzde 70'inin  etkeni olan Lambda varyantına karşı da BioNTech'in etkinliğinin belirlendiğini  vurgulayan Arman, "Yeni varyantların özellikle aşı oranlarının düşük olduğu  ülkelerde ortaya çıkışı, aslında aşının önemini çok açık olarak ortaya koyuyor.  Diğer yandan hastaneye yatışlar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu."  diye konuştu.
 
"Gençler bir an evvel iki doz aşılarını olmalı"
Prof. Dr. Arman, özellikle genç yaş gruplarında görülen aşı  ilgisizliğine ilişkin, şunları kaydetti:
"Gençlerde ağır seyir ve ölüm oranlarının düşük olduğunun bilinmesi,  güven hissi ile birlikte aşıya ilgisizlik sonucunu doğurabiliyor. Ancak  Türkiye'de günlük ortalama 5 bin yeni vakanın büyük bölümünün aşılanmamış, genç  nüfustan oluştuğunu ve Kovid-19'da ölüm oranının 40 yaş altında 0,02 olduğunu  dikkate aldığımızda, her 5 bin genç hastanın 10'unun yaşamını kaybedeceğini  öngörmek acı ama gerçek bir sonuç. Her geçen gün daha fazla sayıda, hiçbir  risk faktörü taşımayan genç insanların yaşam kaybı haberini alıyoruz. Gençler hem  kendileri hem de sevdiklerine hastalık bulaştırma ihtimalini düşünerek bir an  evvel iki doz aşılarını olmalı. Bu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk,  aşılanma salgından kurtuluşun tek yolu."
 
"Bayramlaşmayı açık havada, sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirelim"
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.  Arman, kalabalık alanlarda, düğün gibi kutlamalarda maske takılmamasının ciddi  risk oluşturduğunu belirterek, özellikle yeni varyantların ortaya çıktığı bu  süreçte bireysel tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.
 
Arman, Kurban Bayramı'nda bir araya gelecek vatandaşlara Kovid-19'dan  korunmak için şu uyarılarda bulundu:
"Sevdiklerimizle bayramlaşırken lütfen kapalı alanlardan kaçınalım,  açık havada, en kısa sürede ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bunu  gerçekleştirelim. Virüsün eller aracılığıyla taşınması her zaman mümkün olabilir,  bu sebeple el hijyeni kurallarını, yanımızda el antiseptiği veya en az yüzde 70  alkol içeren kolonya bulundurmayı unutmayalım.??????? Maskelerimizi virüs taşıma  ihtimaline karşı devamlı aşağı-yukarı oynatmak riskli, maskelerin ıslandığında  değiştirilmesi önem taşıyor. Yıkanabilir maskeler de her kullanım sonrası su ve  sabun ile yıkanmalı. ???????Sonraki bayramlara sevdiklerimizle birlikte  erişebilmek için kendimizi ve etrafımızdaki kişileri korumak hepimizin  sorumluğu."

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