Delta Plus varyantı ile ilgili en çok merak edilen 10 soru

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ederken ortaya çıkan mutasyonlar da endişeye neden oluyor. Salgının başından bu yana onlarca virüs mutayona uğrayarak onlarca mutasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bilim insanları hastalığı bu varyantlar yüzünden hızla yayılmaya devam ettiğini belirtirken virüsün daha da dirençli hale gelmesi endişeleri arttırıyor. Son olarak Delta Plus varyantı ile mücadele devam ederken Türkiye’de de varyantın yayılmaya başladığı bildiriliyor. Peki, Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus varyantı neden daha tehlikeli? Delta Plus varyantının belirtileri neler? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko Delta Plus varyantı ile ilgili en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı.

COVID-19 Delta varyantının ardından Delta plus varyantı da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya başladı. Delta ve Delta Plus varyantının aşı olanlara da bulaşabildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “2 doz aşı mutasyonlara karşı da koruyor ancak henüz iki doz aşılama toplum bağışıklığı için yeterli değil. Normalleşme sürecinde de dikkatli olmalıyız” açıklamasında bulundu.

DELTA VARYANTI NEDİR?

COVID-19 Delta varyantına ilk kez Hindistan ’da rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü, Delta mutasyonunun orijinal COVID-19’a göre çok daha hızlı yayıldığı uyarısında bulundu.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen Delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika ’da görülen Delta Plus varyantı, Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

DELTA VARYANTI NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Delta varyantı diğer mutasyonlara göre daha hızlı bulaştığı için daha tehlikeli. Araştırmalara göre gençler daha çok sosyal yaşamda yer aldığı için Delta varyantı ağırlıklı olarak gençleri etkiliyor.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Klasik Covid-19’un belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise klasik COVID-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor. Ancak tat ve koku kaybı Delta varyantında da ciddi derecede görülüyor.

KİMLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

Aşılanmamış, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında.

AŞI OLAN BİREYLER DE DELTA VARYANTINI BAŞKALARINA BULAŞTIRABİLİR Mİ?

Aşı olan bireyler de Delta varyantına yakalanıp enfekte olabilir. Hastalık aşı olanlarda daha hafif seyretse de varyant virüsü bulaştırabilirler. Aşı olmak insanın kendini korur, hastalığı taşımasını ve bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle aşı olunsa da maske, mesafe ve hijyen şart!

MUTASYONLARA KARŞI AŞILAR NE KADAR KORUYOR?

Araştırmalara göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 koruma sağlıyor. COVID-19 ve mutasyonlara karşı mutlaka aşı olunmalı.

AŞILARLA BİRLİKTE SALGIN NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINABİLECEK GİBİ GÖRÜLÜYOR?

Aşılamada yüzde 60 oranına ulaştıktan sonra toplumsal bağışıklıktan söz edilebilir. Bu süre ne kadar hızlı olursa o kadar iyi.

LAMBDA VARYANTI NEDİR?

Şimdi bir de Peru ’da ortaya çıkan “lambda variantından” söz ediliyor. Bu variantlardan korkmalı mıyız? Delta variantından daha bulaşıcı olduğu doğru mu?

Bu konuyla ilgili çok net bilgi yok elimizde. Ancak salgından korunma yolu hep aynı: Maske, mesafe, hijyen...