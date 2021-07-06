Delta Plus vakası nedir, Türkiye’de hangi illerde delta plus varyantı var? Delta plus belirtileri nelerdi, aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, delta plus varyantının 3 farklı ilde 3 kişide görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca bu illerden birinin İstanbul olduğunu belirtti. Delta plus varyantının Türkiye'de görülmesiyle vatandaşlar 'Delta plus vakası hakkında araştırma yapamaya başladı. Peki, Delta plus vakası nedir, hangi illerde görüldü? Delta plus varyantı hakkında merak edilenler…

Delta Plus vakası nedir, delta plus belirtileri? Türkiye’de hangi illerde delta plus varyantı var? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Bakan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine Koca, "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." yanıtını verdi. Bakan Koca, bunların birbiriyle temas eden gruplar olmadığını söyledi.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı yaygınlaşmaya devam ederken aşı üreticilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Tüm dünya Delta varyantının yankılarını konuşurken Delta varyantı şimdi de 'Delta plus' olarak yeniden mutasyona uğradı ve yeni bir endişeye yol açtı. Bilim dünyası uyarılarına devam ederken, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bildirildi. Sinovac aşısında ise Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği açıklandı.

Koronavirüsün pençesindeki dünya yeni bir mutasyon ile tanıştı. Adres yine 'virüsün yeni merkezi' olarak da anılan Hindistan.

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus" varyantının 22 kişide tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Delta varyantının mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Delta Plus varyantının İngiltere, ABD, Japonya, Rusya, Hindistan, Portekiz, İsviçre, Nepal ve Çin dahil olmak üzere dokuz ülkede görüldüğü belirtildi.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.

ALŞI DELTA PLUS VARYANTINDAN KORURUR MU?

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etti.