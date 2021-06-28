Delta Plus nedir? Delta Plus’un belirtileri nelerdir, aşılar Delta Plus’a karşı etkili mi, yüzde kaç bulaşıcı?

Koronavirüs varyantlarına şimdi de delta plus eklendi. Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü duyurulurken, aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor. Delta Plus nedir? Delta Plus’un belirtileri nelerdir, aşılar Delta Plus’a karşı ne kadar etkili mi?

Delta Plus varyantının yarattığı panik birçok ülkede gün geçtikçe büyüyor. Hindistan'da iki doz aşı olan bir kişide de Delta Plus varyantının görüldüğü, bu kişinin 65 yaşındaki olduğu vurulduğu aşının da Covaxin aşısı olduğu belirtildi. Delta Plus nedir? Delta Plus’un belirtileri nelerdir, aşılar Delta Plus’a karşı ne kadar etkili mi?

The Hindu'da yer alan habere göre, bir vaka bir ilk niteliğinde. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı. Bu durum Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus"ın en tehlikeli mutasyon olarak anılmasına neden oldu.

DELTA PLUS NEDİR, DELTA PLUS’UN BELİRTİLERİ?

Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor ve en sık görülen belirtileri şu şekilde sıralıyor:

Öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.

AŞILAR DELTA PLUS’A KARŞI ETKİLİ Mİ?

Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor. Yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.

DELTA PLUS YÜZDE KAÇ BULAŞICI?

Zira Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı. Söz konusu varyant aralarında ABD, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.