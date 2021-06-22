Hindistan’da orta çıkan sonrasında İngiltere’de görülen ardında Almanya, Fransa ve İspanya'ya sıçrayan delta virüsü Portekiz'de birçok insanın kabusu oldu. Portekiz’de COVID-19 enfeksiyonlarının yüzde 96’sını, İtalya’da yüzde 20’den fazlasını ve Belçika’da yaklaşık yüzde 16’sını delta virüsü oluşturuyor. İlerleme Avrupa’da tedirginlik yaratırken, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, "Delta mutasyonunun Rusya’da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik. 2 Haziran’dan itibaren bu mutasyon hızla yayılarak 13 bin kişiye bulaştı" diye konuştu. Delta mutasyonu nedir? Sinovac ve Biontech delta varyantında etkili mi, delta virüsü Türkiye’de var mı, belirtileri?

Avrupa’yı kasıp kavuran delta virüsü hakkındaki aramalar günden güne artıyor. Koronavirüsün diğer varyantlarına göre farklılık gösterdiği belirtilen delta varyantı gün geçtikte bir ülkeye yayılıyor? İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantı Avrupa dışında Rusya’ya da sıçradı. Uzmanlar ise yayılan Kovid-19'un Delta varyantına karşı dünya genelinde eşit oranda ve hızla aşılama yapılmasının önemine dikkati çekiyor.

DELTA MUTASYONU NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Kovid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi. Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

DELTA VİRÜSÜNE KARŞI AŞI ETKİLİ Mİ?

İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.İngiltere’de 33.000 Delta vakasından yüzde 58’inin aşı olmadığını açıklayan yetkililer bunlardan 383’ünün hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerin de üçte ikisinin aşı olmadığını duyurdu.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüslerin mutasyon yoluyla sürekli değiştiğine ve zamanla bir virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğine işaret etti.

Bazı varyantların bulaşıcılık, hastalığın şiddeti ve aşıların etkinliği üzerinde önemli etkisi olan özelliklerinin bulunabileceğini aktaran Köksal, Delta varyantının diğerlerine göre daha ağır bir klinik seyir gösterdiğini, bunda bulaştırıcılık ve hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Köksal, "Delta varyantında BioNTech aşısının etkinliği yüzde 96 dolayındadır. Delta varyantının Hindistan dışında görüldüğü ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Bunun da başta gelen nedeni, İngiltere'de çok sayıda Hindistan vatandaşı olması ve iki ülke arasındaki yoğun seyahatlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tam bir yasaklama olmadan varyantların ülkeler arasında son derece kolay yayılabileceğini ve bunlar arasında hibrit mutasyonların da ortaya çıkabileceğini anlatan Köksal, "Aşılamada istenen hedefe ulaşmak için geçen süre uzadıkça yeni mutasyonların ortaya çıkması kaçınılmazdır. O nedenle tüm dünyada aşılama, eşit oranda ve hızla yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İftihar Köksal, yeni aşıların bu varyantları kapsayacak şekilde hazırlanacağını ancak bunun da zaman alacağını belirterek, Delta'nın diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığına dikkati çekti.

Köksal, "Delta varyantının yayılımı artarsa salgında dördüncü dalga gelir. Delta varyantının Türkiye'de yayılması da olası bir durumdur. Yeni varyantlardan korunmak için aşılanmış olunsa dahi kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve mesafeden taviz vermemek gerekir." uyarısında bulundu.

DELTA VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının Türkiye'de olduğunu dile getirmişti. Ancak Türkiye'de tespit edilen vakaların kaçının bu varyant kaynaklı olduğuna ilişkin bütünlüklü bir veri kamuoyuyla paylaşılmadı.