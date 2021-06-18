Delta mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir? Delta varyantı hangi ülkenin, aşı delta mutasyonuna karşı ne kadar koruyor?

İngiltere'deki en son koronavirüs verilerine göre, Birleşik Krallık'taki delta varyant enfeksiyonları sadece bir haftada yüzde 78 arttı. Covid-19 varyantlarına göre daha bulaşıcı olan delta varyantı İngiltere'deki endişeyi tetiklerken, diğer ülke vatandaşların delta varyantı hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neleridir, aşılar delya varyantına karşı koruyor mu? Delta mutasyonu biontech koruyuculuğu kaç?

Covid-19 vakalarının sayısı yedi gün içinde 33.630'dan 75.953'e yükseldi ve genel koronavirüs enfeksiyonları şu anda Birleşik Krallık'ta Şubat ortasından bu yana en yüksek seviyelerinde. Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. COVID-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor. Delta mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir? Delta varyantı hangi ülkenin, aşı koronavirüs mutasyonlarına karşı ne kadar koruyor? Delta mutasyonu biontech koruyuculuğu kaç?

Delta mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir?

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.

Öte yandan hastaneye yatan vakaların sadece 527'si aşısız. Çift doz aşı yapılanların yüzde 90'ında koruma sağlandığı belirlendi. İngiltere Sağlık Bakanı Jenny Harries yeni Delta varyantı vakalarının çoğunun aşılanmamış genç insanlarda tespit edildiğini söyledi.

Hindistan'da ortaya çıkan ve ardından İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor. Delta varyantından korunmak için iki doz aşı olmanın önemli olduğu belirtiliyor.

Aşı mutasyonlara karşı ne kadar etkili?

Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin ise delta varyantına karşı iki doz aşının çok önemli olduğunun altını çiziyor.

"Dördüncü bir dalga olabilir"

Investing in Tech konferansına katılan bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de nüfusun yarısına iki doz aşı yapılmasına karşı COVID-19 vakalarının artmasına dikkat çekerek, dikkatli olunmazsa dördüncü dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek” dedi.

Uğur Şahin'den Hint mutasyonu uyarısı

Barrons Teknoloji Yatırım Konferansı’nda konuşmacılara hitap eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin halihazırda ikinci doz aşısını yaptırdığı İngiltere’de delta varyantı vakaları hala artıyor" dedi.

Bununla birlikte Şahin, “Yeterince dikkatli olmazsak, belirli alanlarda dördüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz" uyarısı yaptı.



Bilim insanı, “Güçlendirici dozlar beklemede tutulur ve kısıtlamalar yavaşça kaldırılsaydı böyle bir sonuç önlenebilirdi. Ancak, enfeksiyon oranları düşerse, bu iyi bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Eğer vakalar artıyorsa bir sonraki dalgayı yaşayabiliriz” diye konuştu.

İki doz aşıdan 6-9 ay sonra güçlendirici aşı uygulanabilir

Öte yandan Şahin, iki doz aşılamadan altı ay sonra antikor seviyeleri düştüğü için ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek” dedi.