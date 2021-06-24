Delta mutasyonu hangi illerde var, Türkiye’de kaç delta varyantı vakası var? Aşılar delta mutasyonuna karşı etkili mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu.” Dedi. Peki, Delta mutasyonu hangi illerde var, Türkiye’de kaç delta mutasyonu vakası var?

Koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Aşılamada yeni safhaya geçildiğini belirten Bakan Koca, cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olanların da 1 hafta 10 gün içinde aşılanabileceğini açıklarken, delta mutasyonuna yönelik de açıklama yaptı. Delta mutasyonu hangi illerde var, Türkiye’de kaç delta mutasyonu vakası var? Aşılar delta mutasyonuna karşı etkili mi?

DELTA MUTASYONU HANGİ İLLERDE VAR, TÜRKİYE’DE KAÇ DELTA MUTASYONU VAKASI VAR?

Bakan Koca, 134 Delta varyantı vakasının 82'sinin İstanbul'da, 18'inin Düzce'de, 8'inin Van'da, 4'ünün Ankara'da, 3'ünün İzmir'de olmak üzere toplam 16 ilde görüldüğünü açıkladı.

"AŞILAR DELTA VARYANTINDA ETKİLİ"

Delta varyantının artacağından şüphe duyulduğunu ifade eden Koca, "Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz" dedi.

DELTA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ?

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.

Öte yandan hastaneye yatan vakaların sadece 527'si aşısız. Çift doz aşı yapılanların yüzde 90'ında koruma sağlandığı belirlendi. İngiltere Sağlık Bakanı Jenny Harries yeni Delta varyantı vakalarının çoğunun aşılanmamış genç insanlarda tespit edildiğini söyledi.

Hindistan'da ortaya çıkan ve ardından İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor. Delta varyantından korunmak için iki doz aşı olmanın önemli olduğu belirtiliyor.