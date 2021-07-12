Delta, Delta Plus ve Lambda'dan sonra yeni varyant ortaya çıktı! İşte adı...

Son dönemde Türkiye'de de görülen Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan'da, yeni bir varyant türü daha görüldü. Bilim insanları, "Kappa" adı verilen varyant ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Son dönemde adını duymaya alıştığımız Delta varyantı, Delta Plus ve Lambda'dan sonra şimdi de Kappa varyantı bilim dünyasının gündeminde.

Zira son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan 'da yeni bir varyant türü daha görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh'te bir hastada Kappa varyantı tespit edildi.

Doktorların adı açıklanmayan 66 yaşındaki hastayı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı açıklandı.

Times of India'da yer alan habere göre, Kappa da Delta Plus gibi "endişe verici varyant" olarak ilan edildi.

Ülkedeki doktorlar Kappa varyantının çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi.

Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğu görüşünde.