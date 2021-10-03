Delta alarmı! Karantinaya alındı

Delta varyantı ile ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzman yeni varyanta karşı vatandaşları uyarıyor. Ancak uyarıları dikkate almayan kişiler diğer vatandaşlar için tehlike yaratıyor. Kırıkkale'de delta varyantı olduğu halde sokağa çıkan kişi ile arkadaşı karantinaya alındı
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki yaya devriye görevleri sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler, K.M.'nin izlenimin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine durumu İl Salgın Denetim ekiplerine bildirdi. Bu sırada, karantinaya alınacaklarını öğrenen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurulan otomobil sürücüsü Ç.T., arkadaşı K.M.'yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri şüphelinin evine gitti. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada K.M.'nin PCR testinin pozitif çıktığı ve Delta varyantı olduğu tespit edildi. K.M.'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası kesildi. K.M., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirilirken, arkadaşı Ç.T. ise temaslı olduğu için karantinaya alındı.
DELTA VİRÜSÜ NEDİR?
İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.
Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.
DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.
Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.