Dehşete düşüren itiraf! Çoğu 70'in üzerinde 25 kadın...

Son dakika haberine göre; Rusya’nın resmi yayın organı TASS haber ajansında çıkan habere göre 38 yaşındaki Radik Tagirov 25 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Radik Tagirov’un DNA kanıtları ve ayakkabı izleri kullanılarak yapılan olay yeri incelemesinden sonra cinayetleri itiraf ettiği aktarılıyor.

Rus dedektifler, yıllardır "Volga manyağı" olarak bilinen ve 25'ten fazla cinayetten sorumlu olduğu iddia edilen Radik Tagirov’u yakaladıklarını iddia etti. Rusya Soruşturma Komitesi, Radik Tagirov adlı 38 yaşındaki zanlının, 2011-2012 yılları arasında Rusya'yı kana bulayan 26 kadın cinayetini itiraf ettiğini söyledi.

Dedektifler, suç mahallerinden alınan diğer kanıtlar olduğunu söylediler. Tagirov’un elektrikçi, tesisatçı veya kamu hizmetleri işçisi gibi davranarak, yalnız yaşayan yaşlı kadınların dairelerine girdiği iddia ediliyor.

İçeri girdikten sonra kadınları kuvvet kullanarak alt ettiği, kurbanlarını önlük ve çamaşır ipi dahil olmak üzere ellerini veya yakındaki nesneleri kullanarak boğduğu iddia ediliyor. Tagirov’un öldürdüğü iddia edilen kadınların büyük çoğunluğunun 70 yaşından büyük olduğunun altı çizildi.

2011-2012 ARASINDA 25 KADIN...

Dedektiflerin bulgularına göre; Tagirov genellikle kurbanlarının eşyalarını çalıyordu fakat bazı durumlarda değerli eşyalarına dokunmadığı da oldu. Ayrıca Tagirov’un suç mahallinde delil bırakmamak için ayrılmadan önce eldiven giydiği ve suç mahallini sterilize ettiği tespit edildi.

Çoğunluğu 2011 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen cinayetler, aralarında Kazan, Samara, Tolyatti, Izhevsk, Ufa ve diğerlerinin de bulunduğu bir dizi Rus şehrinde meydana geldi. Kurbanlarının kesin sayısı hiçbir zaman belirlenmemiş olsa da Urallarda başka cinayetlerin de gerçekleştiğinden şüpheleniliyordu.

Seri katil 2013'ten sonra sessiz kaldı ama 2017'de bölgede yaşanan bir cinayet, halk arasında korkuları tazeledi. Rus polisi 2019 yılında Tagirov’un başına 3 milyon ruble (yaklaşık 310 bin lira) ödül koymuştu.