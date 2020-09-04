Dehşete düşüren ifade: Her şey annesinin gözü önünde olmuş

SKANDAL! HER ŞEY ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞ

Kız çocuğunun yanıtı çarpıcıydı. İfadesine göre tüm bunlar annesinin gözü önünde oluyurdu:

"Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."