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Dehşete düşüren görüntüler! Otomobilini vatandaşların üzerine sürdü

Çağrı ÇALIŞKAN /İSTANBUL,(DHA)  |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 7:56 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 7:56

Pendik, Kavakpınar Mahallesi'nde drift yaparken kaza yapan otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı. Drift yapan sürücünün arkadaşı da vatandaşların üzerine otomobili sürüp olay yerinden kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniyte saniye yansıdı.


Olay saat 19:00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık olduğu öne sürülen iki otomobilin sürücüleri cadde üzerinde ve sokak aralarında aşırı hızlı giderken çevre sakinleri tarafından durdurulup uyarılmak istendi. Uyarılara kulak asmayan sürücüler drift yapmaya başladı. Drift yapan sürücülerden birinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce cadde üzerinde beton bariyere ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevre sakinleri otomobilde bulunanlara saldırdı.
 
 
OTOMOBİLİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ
 
Diğer otomobil sürücüsü, aracını arkadaşlarına saldıran çevre sakinlerinin üzerine sürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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