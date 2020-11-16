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Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 18:07

Şanlıurfa'da Mahmut A., iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp, yere çarptı. Gözaltına alınan Mahmut A., adliyeye sevk edildi.


İddiaya göre, sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli iş yerine girip, çıktı.
 
Bu duruma sinirlenen Mahmut A., sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.
 
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A., dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.
 
 
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut A.'yı gözaltına aldı.
 
 
Emniyette ifadesi alınan Mahmut A., adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.
 

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Şanlıurfa çocuk dayak
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