Dehşete düşüren görüntü! Tiktok çekerken düşüp can verdi

Feci olay Esenyurt’ta yaşandı. Tiktok videosu çekmek için binanın çatısına çıkan genç kızlardan biri eternitin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. O anlar genç kızın yanında bulunan akrabası tarafından anbean görüntülendi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana gelen olay, saniye saniye kaydedildi. 23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt 'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz veriyordu.

Bu sırada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi. Kübra Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

"TİKTOK ÇEKMEMESİ İÇİN UYARIYORDUK"

Amcası Nebi Doğan ise, "Oradaki problem, müteahhittin oraya ucuz bir plastik koyması. Bir insanın orada bir işi olsa oraya çıktığında direk aşağı düşer. Burada müteahhittin de çok büyük bir kusuru var. Bunun da peşini bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz altından hemen kırılıp yere düşüyor. Tiktok çekmemesi için de uyarıyorduk ama gençlik işte. Dinlemekle alakası yok, sonuçta orada bir ihmal var" dedi.

"AŞAĞIYA İNMEK İSTERKEN, BİR ANDA DÜŞÜYOR"

Kübra Doğan'ın yakını Yılmaz Doğan, "Fotoğraf çekilmek için çatıya çıkıyor, video da çekiyorlar sosyal medyada paylaşmak için. Aşağıya inmek isterken, bir yere basıyor ve düşüyor. Misafir olarak gelmişti" diye konuştu.

Kübra Doğan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin Midyat'a götürüldü.