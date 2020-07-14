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Dehşet veren olay! Eşinin gözü önünde...

DHA |  14 Temmuz 2020 Salı - 21:53 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 21:53

Kırşehir'de serinlemek için gölete giren Musa Torun (24), eşinin gözleri önünde boğuldu.


Olay, Mucur ilçesindeki Aksaklı Karacalı Göletinde meydana geldi. Musa Torun, eşi Güllü Torun ile birlikte piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Musa Torun bir süre sonra serinlemek için suya girdi. 
 
Eşinin suda çırpınmaya başladığını gören Güllü Torun, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Musa Torun'un cesedi göletten çıkarıldı. Torun'un cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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